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المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الاعاقة بعمل وتنمية الرياض يعقد اجتماعه الثاني

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المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الاعاقة بعمل وتنمية الرياض يعقد اجتماعه الثاني

المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الاعاقة بعمل وتنمية الرياض يعقد اجتماعه الثاني
http://almnatiq.net/?p=811791
المناطق_الرياض
 ترأس مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الاعاقة بحضور عدد من ممثلي القطاعات المختلفة
” وزارة الصحة وإدارة التعليم والدفاع المدني والمرور ” إلى جانب ممثلين لذوي الاعاقة بمختلف اعاقاتهم “سمعية وبصرية وحركية” .
نوقشت في الاجتماع محاور عدة أهمها تفعيل الشراكة مع هيئة الأشخاص ذوي الاعاقة لتوحيد العمل وتظافر الجهود من أجل هذه الفئة ، ووضع مرجعيه خاصة وواضحه ، وكذلك التوسع في القبول الجامعي لهم من حيث الالتحاق بالتخصصات الملائمة وإنشاء مراكز دعم للطلاب في جميع الجامعات بما يتناسب مع اعاقاتهم وإعفائهم من بعض الاختبارات كاختبار قياس ، كما نوقش أيضا أهمية تهيئة بيئة العمل و مرافق المنشأت الخدمية لذوي الإعاقة ، إضافة الى أهمية وجود معاهد حكومية لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة .
ولخصوصية المرأة نوقش مقترح بمنح النساء من ذوات الاعاقه تأشيرات استقدام سائقات.
وشدد المجتمعون على استخدام مصطلح “الاشخاص ذوي الاعاقة “ حسب توجيهات المقام السامي .
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية بهدف بناء تصوّر مشترك مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين حياتهم واندماجهم الاجتماعي ولإيصال صوتهم للمسؤولين.

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