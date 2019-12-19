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بسبب أزمة “الدخان الجديد ” … الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن المدخنين في المملكة!

بسبب أزمة “الدخان الجديد ” … الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن المدخنين في المملكة!
http://almnatiq.net/?p=811801
المناطق_متابعات

أكد الدكتور على الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، أن نسبة الإقبال على برامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين وصل إلى  700% خلال شهر، منذ بدء أزمة الدخان الجديد  في المملكة  15 نوفمبر الماضي.

ووفقا لما نشرته ” العربية ” فقد أوضح الوادعي أن  1039 عيادة متخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين في المملكة  استقبلت أعداداً كبيرة من الراغبين للإقلاع عن التدخين من الجنسين وكافة الجنسيات، للاستفادة من العلاج المجاني.

وأشار إلى أن  نسب الإقبال على برامج الإقلاع عن التدخين تفاوتت  من مدينة إلى أخرى للأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي قبله، حيث جاءت نجران في المرتبة الأولى بنسبة 709% يليها حفر الباطن بنسبة 267% وحائل 176% والقصيم بنسبة 175% والرياض بنسبة 110% ثم جدة بنسبة 75%.

هذا وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن نسبة المدخنين في السعودية بلغت 12,3% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادات التدخين خلال العام الماضي 2018 ما يزيد عن 203 آلاف مدخن، استفاد معظمهم من برامج العلاج والأدوية المجانية.

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