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شاهد: روبوتات تلعب كرة الطاولة وتنقذ حياة الانسان

شاهد: روبوتات تلعب كرة الطاولة وتنقذ حياة الانسان
http://almnatiq.net/?p=811809
المناطق_وكالات

تحتضن العاصمة اليابانية طوكيو معرض “آيركس” للروبوتات تحت شعار “الطريق نحو مجتمع أكثر ودية”، ويعتبر هذا المعرض، الذي ينظم كل سنتين، أكبر ملتقى تجاري للروبوتات في العالم. ويقدم المعرض على مدار أربعة أيام فرصة لتجربة روبوتات متطورة من اليابان ومن دول أخرى مع عروض وابتكارات خاصة بالروبوتات الصناعية والتقنيات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن لبعض الروبوتات المعروضة لعب رياضة كرة الطاولة وإنقاذ الانسان من مخاطر عدة عبر تطويعها في مناطق خطرة لا يقوى البشر على التواجد فيها

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