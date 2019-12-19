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“هربوا أموال المخالفين بحيلة جديدة” … شرطة الرياض تضبط أفراد العصابة وهذا ما اسفر عنه التفتيش !

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“هربوا أموال المخالفين بحيلة جديدة” … شرطة الرياض تضبط أفراد العصابة وهذا ما اسفر عنه التفتيش !

“هربوا أموال المخالفين بحيلة جديدة” … شرطة الرياض تضبط أفراد العصابة وهذا ما اسفر عنه التفتيش !
http://almnatiq.net/?p=811810
المناطق_الرياض

أوقفت شرطة منطقة الرياض، أفراد عصابة تخصصت في تهريب ونقل أموال العمالة المُخالفة إلى خارج المملكة بحيلة  جديدة .

ووفقا لما نشرته ” عكاظ ” فقد أكدت مصادر أن العصابة ثبت تورطها في تهريب أموال العمالة المخالفة  للخارج باستخدام طرق تهريب مبتكرة عبر تفريغ محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول ووضع الأموال داخلها  بشكل يصعب اكتشافه .

وكشفت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط نحو 100 ألف ريال مخبأة داخل أجهزة الكمبيوتر بعد كمين محكم لضبط المتهم الرئيسي الذي قاد إلى الوصول إلى باقي المتورطين .

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