“هربوا أموال المخالفين بحيلة جديدة” … شرطة الرياض تضبط أفراد العصابة وهذا ما اسفر عنه التفتيش !

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أوقفت شرطة منطقة الرياض، أفراد عصابة تخصصت في تهريب ونقل أموال العمالة المُخالفة إلى خارج المملكة بحيلة جديدة .

ووفقا لما نشرته ” عكاظ ” فقد أكدت مصادر أن العصابة ثبت تورطها في تهريب أموال العمالة المخالفة للخارج باستخدام طرق تهريب مبتكرة عبر تفريغ محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول ووضع الأموال داخلها بشكل يصعب اكتشافه .

وكشفت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط نحو 100 ألف ريال مخبأة داخل أجهزة الكمبيوتر بعد كمين محكم لضبط المتهم الرئيسي الذي قاد إلى الوصول إلى باقي المتورطين .