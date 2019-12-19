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أرامكو تركز على تحديث خطوط إنتاج النفط في مصافيها

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أرامكو تركز على تحديث خطوط إنتاج النفط في مصافيها

أرامكو تركز على تحديث خطوط إنتاج النفط في مصافيها
http://almnatiq.net/?p=811811
المناطق_الرياض

قال محللون في مؤسسة “فيتش سولوشنز ماكرو ريسيرش” للدراسات الاقتصادية في تقرير إن تحول تركيز شركة النفط العملاقة أرامكو من إقامة مشروعات تكرير جديدة صديقة للبيئة إلى مشروعات إنتاج الوقود النظيف وتحديث المصافي القائمة سيستمر لعدة سنوات على الصعيد المحلي.

وأشارت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الخميس إلى أن دول العالم تفرض حاليا معايير أشد صرامة بالنسبة لنقاء الوقود، ومصافي التكرير القديمة تحتاج إلى استثمارات إضافية حتى تتمكن من إنتاج وقود يتوافق مع المعايير الجديدة، والحفاظ على قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وبشكل عام، يحقق تصدير الوقود النفطي عائدات كبيرة نسبيا، وهي قضية تحتم التعامل مع مشكلة المعايير الجديدة للوقود في العالم. وبحسب تقرير “فيتش سولوشنز”، تنتهي أعمال تطوير مصفاة “ساتورب” التابعة لشركة أرامكو بحلول أغسطس المقبل لتزيد طاقتها الإنتاجية بمقدار 20 ألف برميل يوميا. كما أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الوقود النظيف في مصفاة “رأس تنورة” خلال الربع الأول من عام 2021. ومازال العمل جاريا في مشروع تحديث مصفاة الرياض. كما توجد خطط لتحديث مصفاة “بترو رابغ”.

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