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نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في نجران

نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في نجران
http://almnatiq.net/?p=811818
المناطق_نجران

تمكن بفضل الله كادر طبي في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء عملية إستبدال مفصل صناعي كامل (ثلاثي القطبية) لمريض يعاني من كسور في أعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة.

وقالت الصحة في نجران أنه بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة تقرر إجراء عملية إستبدال مفصل صناعي كامل للحوض للمريض تكللت بالنجاح بفضل من الله وأستطاع المريض المشي على قدميه.

الجدير بالذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام الحالي عدد 1100 عملية لتثبيت الكسور.

وأجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير ركبه لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي وعدد 13 عملية جراحية لإصلاح أربطه الكتف و الإنكل، فيما أجرى قسم العظام وإبدال المفاصل 15 عمليه ابدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك.

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