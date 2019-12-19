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الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز

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الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز

الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز
http://almnatiq.net/?p=811820
المناطق_بريدة

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بزيارة الى مركز شري, اليوم, والتقى سموه مسؤولي وأهالي المركز, بحضور وكيل أمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو امير المنطقة إبراهيم الماجد, ورئيس مركز شري عبدالله الدهيمان ومسؤولي وأهالي المركز.

حيث ألتقى سموه خلال زيارته للمركز بالمسؤولين والأهالي, مستمعاً من الجميع للعديد من المقترحات والأعمال والمبادرات المنفذة والخادمة للمواطنين, مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته وتفقد سموه للمركز والذي يعكس حرص القيادة ـ أيدها الله ـ بالاهتمام بأبناء الوطن وفي كافة انحاءه,

 

وفي ختام الزيارة قدم رئيس مركز شري عبدالله الدهيمان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة لخدمة أهالي المركز وما حوله من قرى وهجر, مؤكداً على أن مركز شري يشهد نمواً وارتقاء في ظل دعم القيادة ـ أيدها الله ـ, وأن زيارة سموه اليوم تؤكد ذلك والتي آتت لتلمس احتياجات المواطنين بناء على توجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظهم الله ـ.

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