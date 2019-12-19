ثقافة وفنون تبوك تحتفي بيوم اللغة العَربية

المناطق_فايز السميري

احتفت جمعية الثقافة والفنون بتبوك باليوم العالمي للغة العربية، بعدد من الفعاليات شملت ندوة ثقافية تحت عنوان ( حوار لغة الضاد) شارك فيها كلا من الدكتور مسعد العطوي عضو مجلس الشوري سابقا و الدكتورة نوره المري عضو مجلس الشوري والدكتورة عايشة الحكمي وادارها الأستاذ سعد آل حبتر رئيس قسم اللغة العربية بإدارة تعليم منطقة تبوك بحضور عدد من المثقفين والشعراء والاعلاميين ورحب مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك ماجد ناشي العنزي في مستهل الندوة بالحضور مشيراً الى مبادرة سمو وزير الثقافة بتسمية عام 2020م بعام “الخط العربي” احتفاءً بالقيمة الثقافية التي يمثلها الخط العربي ودوره في التعبير عن مخزون اللغة العربية

وناقشت الندوة أهمية اللغة العربية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي وضرورة دعم المبادرات التي تساهم في حضور لغتنا على الصعيد العالمي

كما تضمنت الفعالية معرضاً فنياً للخط العربي ضم لوحات تعبر عن علاقة الخط باللغة العربية, إضافةً لعقد ورشة عمل في الخط العربي شارك بها الخطاط سلطان الجماز والخطاط أحمد العطوي.