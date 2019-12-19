احدث الأخبار

ثقافة وفنون تبوك تحتفي بيوم اللغة العَربية
أبرز المواد
 نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في نجران
أبرز المواد
 50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز
أبرز المواد
 أرامكو تركز على تحديث خطوط إنتاج النفط في مصافيها
أبرز المواد
 “هربوا أموال المخالفين بحيلة جديدة” … شرطة الرياض تضبط أفراد العصابة وهذا ما اسفر عنه التفتيش !
أبرز المواد
 شاهد: روبوتات تلعب كرة الطاولة وتنقذ حياة الانسان
أبرز المواد
 “منزلاوي” يفتتح معرض المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 رضا شاهي مسؤول عن الهجوم على أرامكو
أبرز المواد
 بسبب أزمة “الدخان الجديد ” … الصحة تكشف عن مفاجأة بشأن المدخنين في المملكة!
أبرز المواد
 شاهد : هدف رونالدو “الطائر” الذي أذهل الملايين !
أبرز المواد
 المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الاعاقة بعمل وتنمية الرياض يعقد اجتماعه الثاني
أبرز المواد
ثقافة وفنون تبوك تحتفي بيوم اللغة العَربية

ثقافة وفنون تبوك تحتفي بيوم اللغة العَربية

أبرز المواد
نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في نجران

نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في نجران

أبرز المواد
50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا

50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز

الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز

أبرز المواد

ثقافة وفنون تبوك تحتفي بيوم اللغة العَربية

ثقافة وفنون تبوك تحتفي بيوم اللغة العَربية
http://almnatiq.net/?p=811823
المناطق_فايز السميري
احتفت جمعية الثقافة والفنون بتبوك باليوم العالمي للغة العربية، بعدد من الفعاليات شملت ندوة ثقافية تحت عنوان ( حوار لغة الضاد) شارك فيها كلا من الدكتور مسعد العطوي عضو مجلس الشوري سابقا و الدكتورة نوره المري عضو مجلس الشوري والدكتورة عايشة الحكمي وادارها الأستاذ سعد آل حبتر رئيس قسم اللغة العربية بإدارة تعليم منطقة تبوك بحضور عدد من المثقفين والشعراء والاعلاميين  ورحب مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك ماجد ناشي العنزي في مستهل الندوة بالحضور مشيراً الى مبادرة سمو وزير الثقافة  بتسمية عام 2020م بعام “الخط العربي” احتفاءً بالقيمة الثقافية التي يمثلها الخط العربي ودوره في التعبير عن مخزون اللغة العربية
وناقشت الندوة أهمية اللغة العربية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي وضرورة دعم المبادرات التي تساهم في حضور لغتنا على الصعيد العالمي
كما تضمنت الفعالية معرضاً فنياً للخط العربي ضم لوحات تعبر عن علاقة الخط باللغة العربية, إضافةً لعقد ورشة عمل في الخط العربي شارك بها الخطاط سلطان الجماز والخطاط أحمد العطوي.

روابط ذات صلة

نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في نجران

نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في نجران
50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا

50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا
الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز

الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*