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50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا

50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا

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50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا

50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا
http://almnatiq.net/?p=811825
المناطق_وكالات

أصيب حوالى خمسين شخصاً بجروح في صدامات دارت خارج استاد لكرة القدم في برشلونة  بين الشرطة ومئات من المتظاهرين من دعاة استقلال إقليم كاتالونيا، بحسب أجهزة الإسعاف.

ودارت الصدامات في شارع يقع على مقربة من استاد “كامبو نو” حيث كانت تجري مباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأوضح المراسل أنّ الاشتباكات اندلعت فجأة بين المتظاهرين الانفصاليين الذين كانوا بالمئات وعناصر الشرطة الذين وصلوا على متن عشرات الشاحنات.

وبعد محاولة الشرطة تفريق المتظاهرين سارع هؤلاء، وغالبيتهم من الشبان وبعضهم كان ملثماً، إلى الاحتماء خلف متاريس أقاموها من مكبات النفايات التي أشعلوا فيها النيران، ثم رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات.

وقالت أجهزة الإسعاف إنّ 46 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم ثمانية استدعت إصاباتهم نقلهم إلى المستشفى.

من جهته قال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال خمسة محتجين.

وعاد الهدوء عندما بدأت الجماهير بمغادرة استاد “كامب نو” إثر انتهاء مبارة الكلاسيكو بتعادل سلبي.

وهذه أول حوادث عنف بارزة تشهدها برشلونة منذ أعمال الشغب التي اندلعت في إقليم كاتالونيا احتجاجاً على الأحكام القضائية التي صدرت في أكتوبر بحقّ تسعة قياديين انفصاليين حكم عليها بالسجن لفترات تتراوح بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن مدريد عام 2017.

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