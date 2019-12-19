100 عام من الجودة تنظمها الشؤون الصحية بمنطقة تبوك

تبوك - علي العميري

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلا بإدارة الجودة وسلامة المرضى يوم الاحد القادم معرضا لليوم العالمي للجودة تحت شعار ” 100 عام من الجودة” بقاعة التدريب بمجمع ارادة للصحة النفسية في تمام الساعة الثامنة صباحاً وذلك بحضور الوكيل المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي عبدالعزيز عبدالباقي كذلك مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وبحضور نخبة من المتميزين والمتحدثين وبمشاركة عدة جهات حكومية .

من جهته دعت صحة تبوك جميع المهتمين لحضور معرض اليوم العالمي للجودة حيث سيتم من خلال هذا الاحتفال العمل على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الجودة وتحليل المؤشرات والإحصائيات الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة من خلال اقسام المستشفيات واستخدام أدوات الجودة ومنهجيات التحسين لتقديم رعاية صحية تلبي احتياجات المرضى وتزيد من نسبة رضاهم عن الخدمة الصحية .