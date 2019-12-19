رياح الصبا تستمر بالهبوب حتى يوم الجمعة

تستمر رياح الصبا بالهبوب على العديد من المناطق المطلة على شمال ووسط البحر الاحمر يوم الخميس، والتي تعمل على اثارة الغبار و تدني الرؤية الافقية على المناطق الساحلية الممتدة من جدة و حتى الوجه.

وتشير التوقعات الجوية، الى استمرار هبوب رياح الصبا ( رياح شرقية نشطة السرعة ) حتى يوم غد الجمعة حيث تتراجع و تختفي اعتبارا من يوم السبت لتعود الرياح تهب شمالية غربية وتتراجع معها فرص الغبار.

يُذكر ان رياح الصبا بدأت بالهبوب على العديد من سواحل البحر الأحمر من الثلاثاء حيث عملت على تدني الرؤية الافقية بشكل كبير، وشملت مدينة جدة حيث تدنت الرؤية الافقية الى ما دون 2000 متر صباح الأربعاء.