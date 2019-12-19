احدث الأخبار

رياح الصبا تستمر بالهبوب حتى يوم الجمعة
أبرز المواد
 بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن لإحدى الفرق الاستعراضية في موسم الرياض
أبرز المواد
 “تصفية” تعلن عن إجازة جميع مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام
أبرز المواد
 100 عام من الجودة تنظمها الشؤون الصحية بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 إدارة “تعليم الجوف” تنظم محاضرة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي
منطقة الجوف
 سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.05 %
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.03 %
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” توقع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية بقيمة 9.55 مليار ريال
أبرز المواد
 ثقافة وفنون تبوك تحتفي بيوم اللغة العَربية
أبرز المواد
 نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في نجران
أبرز المواد
 50 جريحاً في صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة استقلال كاتالونيا
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يزور مركز شري ويلتقي أهالي المركز
أبرز المواد
رياح الصبا تستمر بالهبوب حتى يوم الجمعة

رياح الصبا تستمر بالهبوب حتى يوم الجمعة

أبرز المواد
بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن لإحدى الفرق الاستعراضية في موسم الرياض

بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن لإحدى الفرق الاستعراضية في موسم الرياض

أبرز المواد
“تصفية” تعلن عن إجازة جميع مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

“تصفية” تعلن عن إجازة جميع مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

أبرز المواد
100 عام من الجودة تنظمها الشؤون الصحية بمنطقة تبوك

100 عام من الجودة تنظمها الشؤون الصحية بمنطقة تبوك

منطقة تبوك

رياح الصبا تستمر بالهبوب حتى يوم الجمعة

رياح الصبا تستمر بالهبوب حتى يوم الجمعة
http://almnatiq.net/?p=811858

تستمر رياح الصبا بالهبوب على العديد من المناطق المطلة على شمال ووسط البحر الاحمر يوم الخميس، والتي تعمل على اثارة الغبار و تدني الرؤية الافقية على المناطق الساحلية الممتدة من جدة و حتى الوجه.

وتشير التوقعات الجوية، الى استمرار هبوب رياح الصبا ( رياح شرقية نشطة السرعة ) حتى يوم غد الجمعة حيث تتراجع و تختفي اعتبارا من يوم السبت لتعود الرياح تهب شمالية غربية وتتراجع معها فرص الغبار.
يُذكر ان رياح الصبا بدأت بالهبوب على العديد من سواحل البحر الأحمر من الثلاثاء حيث عملت على تدني الرؤية الافقية بشكل كبير، وشملت مدينة جدة حيث تدنت الرؤية الافقية الى ما دون 2000 متر صباح الأربعاء.

روابط ذات صلة

بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن لإحدى الفرق الاستعراضية في موسم الرياض

بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن لإحدى الفرق الاستعراضية في موسم الرياض
“تصفية” تعلن عن إجازة جميع مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

“تصفية” تعلن عن إجازة جميع مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام
سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.05 %

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.05 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*