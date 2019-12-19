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النيابة العامة: التحقيقات تكشف تورط مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية

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النيابة العامة: التحقيقات تكشف تورط مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية

النيابة العامة: التحقيقات تكشف تورط مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=811864
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني ،أن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها مستغلا بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.
وبين الدسيماني أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة، استناداً إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، للكشف عن كافة المتورطين في القضية .
وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعني إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.
والنيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة ، وتحذر كل من تسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.

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