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أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

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أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
http://almnatiq.net/?p=811874
المناطق - تبوك
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, في مكتبه بالإمارة اليوم ,  اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة,
وفي بداية الاجتماع حمد سموه الله سبحانه وتعالي على هذه النعم العظيمة التي تنعم بها بلادنا، كما رفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-  على ما تحظي  بها مشاريع الاسكان من دعم واهتمام لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب، منوهاً سموه بأهمية مبادرة الإسكان التنموي كإحدى أهداف رؤية المملكة 2030, لتلبية احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية.
وقال سموه: ان سعيد بما تم إنجازه من مشاريع للإسكان التنموي بالمنطقة والذي اصبح بشكل موسع واستهدف فئات كثيرة بالمجتمع بالإضافة الى التسهيلات المقدمة للإسكان التنموي، مثنياً سموه على جهود معالي وزير الاسكان ومنسوبي الوزارة .
عقب ذلك تم استعرض ما تم إنجازه من قبل اللجنة خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية وأراضي للبناء عليها للمستفيدين بالمنطقة، وآلية الاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانية.
كما اطلع سموه على تقرير عن أبرز مشاريع الإسكان التنموي والخطط المستقبلية، والاتفاقيات التي وقعتها الجمعيات الخيرية بالمنطقة مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى جهود المتطوعين مع الإسكان للتعريف بمنتجاته والجهات والأفراد المستحقة للإسكان، وتضافر الجهود مع الجهات الخيرية لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.
وحث سمو أمير تبوك القطاعات المعنية بالمنطقة على سرعة إنجاز المهام وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدين من الإسكان التنموي ومواصلة الجهود لاستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان.
وأعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لمشاريع الاسكان التنموي بالمنطقة.

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