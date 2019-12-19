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‏ وزير الصحة يكرم مركز أبحاث “سعود الطبية”

‏ وزير الصحة يكرم مركز أبحاث “سعود الطبية”
http://almnatiq.net/?p=811877
المناطق - الرياض
كرم معالي وزير الصحة د.توفيق بن فوزان الربيعة، مدير مركز الأبحاث بمدينة الملك سعود الطبية د.زياد ميمش، بالفرع الثالث لجائزة البحث الريادي، للذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام في البحث العلمي المتميز، وذلك في حفل جائزة الريادة البحثية الذي أقيم بهذه المناسبة.
ورفع المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي باسمه وباسم منسوبي المدينة التهنئة إلى د.ميمش لحصوله على هذه الجائزة، مؤكدًا على فخر المدينة الطبية بهذا الإنجاز، الذي يدل على القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يملكها منسوبي المدينة .
وبين د.العنزي إلى أن هذه الجائزة لن تكون الأخيرة، مشددًا على دعم الإدارة التنفيذية لكافة المبدعين، ودفعهم نحو التقدم ومواكبة مسيرة التنمية الوطنية.

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