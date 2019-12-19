تعليم الشرقية يختتم ملتقاه الثالث للأمن والسلامة المدرسية بمحافظة بقيق

الدمام - عبدالله السعيدي

أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الشرقية عبدالله الشمراني، حرصهم على تفعيل الخطوط العريضة والتوجيهات التي ترسم ملامحها وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة بإشراف مباشر من قبل مديرها العام الدكتور ماجد الحربي، خصوصاً فيما يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بخلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلميهم والتي يؤكد على تبينها دائماً مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية التي تتبناها وزارة التعليم تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتبارها أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الملتقى الثالث للأمن والسلامة ( السلامة قيمة ) والذي جاء بدعم مباشر من قبل وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، و برعاية من قبل مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، على مدى يومين بمحافظة بقيق، واختتم فعالياته أمس بحضور مدير مكتب تعليم بقيق مرعي البارقي، والمساعدة للشؤون التعليمية حصة العتيبي، وبحضور المساعدة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم المنطقة ابتسام أبو بشيت وسط مشاركة قادة وقائدات ومنسقي ومنسقات وأعضاء لجنة الأمن والسلامة المدرسية بمدارس المحافظة، مؤكداً في معرض كلمته على أهمية توفر الأدوات اللازمة والارشادات في كل مدرسة والتي من شأنها المساهمة في إيجاد مستوى عالي من السلامة لخلق بيئة تعليمية أمنة.

كما أشار مدير إدارة الأمن والسلامة عبدالله الشمراني، إلى جملة من الأهداف الرئيسية التي وقف عليها المشاركون والمشاركات بالملتقى انطلاقاً من : تعزيز دور البيئة المدرسية في مجال الأمن والسلامة كمبنى وأفراد، كذلك زيادة الوعي الثقافي بين صفوف الطلبة بأدوات وإرشادات الأمن والسلامة والطوارئ وإشراك المجتمع في ذلك باعتبار التعليم مسئولية الجميع، كذلك الرفع من أدوار المدرسة ومنسقي الأمن والسلامة في الإشراف والمتابعة على وسائل السلامة المدرسية في المباني من أدوات وتجهيزات ، وتثقيف الطلاب من خلال خطط الإخلاء وإعداد البرامج التوعوية بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر .

بدوره نوه مدير مكتب تعليم بقيق مرعي البارقي، في كلمه له بالعلاقة الوثيقة التي تربط بين المدرسة ومفهوم وتطبيقات الأمن والسلامة باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، في تحقيق الحماية اللازمة وتجنب وقوع المخاطر بين صفوف الطلبة ومعلميهم وهذا ما نعمل جميعاً من أجله.

وفي الأثناء شهد الملتقى الذي أقيم في الجانب الرجالي بابتدائية بن هشام، بتقديم حزمة من الورش وأوراق العمل المتخصصة في مجال الأمن والسلامة المدرسية، والتي كان من بينها فعاليات اليوم الأول : بتقديم ورقة عمل بعنوان الأمن المدرسي رؤى وتطلعات قدمها رئيس قسم الأمن المدرسي أحمد الزهراني، تلاها ورقة نظم إدارة السلامة والصحة المهنية لمشرف ادارة التدريب والابتعاث مشعل الغامدي، إضافة لورقة الإخلاء في الكوارث والتي قدمها خالد القحطاني رئيس قسم الازمات والكوارث، ثم ورقة مهارات الاتصال في الأزمات قدمها رئيس قسم الطوارئ عبدالله الحربي، حيث أدار جلساتها جميعاً نايف الزهراني رئيس قسم السلامة.

كما واصل الملتقى فعاليات يومه الثاني والختامي باستعراض جملة من أوراق العمل التي استضافتها المتوسطة الثالثة في الجانب النسائي بدءاً من: ورقة الأمن المدرسي (رؤى وتطلعات) للمتحدثة ريم العتيبي رئيسة قسم الامن المدرسي لقطاع البنات، تلاها ورقة مخاطر بيئة العمل للمتحدثة وضحى القحطاني مشرفة الامن والسلامة بمكتب تعليم القطيف، ثم ورقة حول مدى تحقق معايير الأمن والسلامة في برامج التربية الخاصة قدمتها المتحدثة هند العتيبي مشرفة امن وسلامة بمكتب شرق الدمام ، إضافة لورقة مهارات الاتصال في الأزمات والتي قدمتها خلود النباط رئيسة وحدة الامن والسلامة بمكتب شرق الدمام، كذلك دور المدرسة في قيادة الأمن والسلامة نحو تحقيق رؤية وطن لبرنامج جودة الحياة 2020 قدمتها عبير العويرضي مشرفة امن وسلامة بمكتب تعليم الخبر، وصولاً لورقة بعنوان الإخلاء في الكوارث والتي قدمتها هناء العتيبي مشرفة امن وسلامة بمكتب شرق الدمام، والتي أدارة جلساتها جميعاً ابتسام أبو بشيت مساعدة مدير ادارة الامن والسلامة المدرسية.

جدير ذكره شهد الملتقى مشاركة مكتب تعليم غرب الدمام بتنظيم ركن حول السلامة المدرسية، إضافة لتدشين قناة خاصة بالتوعية والثقافة من تنفيذ مشرفات الأمن والسلامة المدرسية بالمكتب ممثلاً في المشرفتان عبير المطيري, و لطيفة المطيري، إلى جانب ناهد العتيبي رئيسة وحدة الامن والسلامة بمكتب تعليم بقيق.

وفي الختام تم تكريم المشاركين والمشاركات في إنجاح الملتقى الثالث لإدارة الأمن والسلامة المدرسية بمحافظة بقيق متطلعين لتلمس الأثر على أرض الواقع.