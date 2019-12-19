احدث الأخبار

قرار أممي يدين بالأغلبية القمع في إيران
أبرز المواد
 البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله
أبرز المواد
 مجلس الشورى يطلع الأسبوع القادم على رؤية وزارة الخدمة المدنية وتوجهاتها للمرحلة القادمة
أبرز المواد
 “هدف” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يختتم ملتقاه الثالث للأمن والسلامة المدرسية بمحافظة بقيق
المنطقة الشرقية
 قمة الضرار تنتهي دون التوصل لاتفاق ضد المملكة
أبرز المواد
 ‏ وزير الصحة يكرم مركز أبحاث “سعود الطبية”
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة تبوك
 تيار الحريري يرفض تسمية مرشح لرئاسة الوزراء… و«حزب الله» يرشح دياب
أبرز المواد
 وزير المالية : المملكة عملت على إصلاحات ساهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار
أبرز المواد
 النيابة العامة: التحقيقات تكشف تورط مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني : تنفيذ اتفاق الحديدة مفتاح للسلام
أبرز المواد
قرار أممي يدين بالأغلبية القمع في إيران

قرار أممي يدين بالأغلبية القمع في إيران

أبرز المواد
البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله

البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله

أبرز المواد
مجلس الشورى يطلع الأسبوع القادم على رؤية وزارة الخدمة المدنية وتوجهاتها للمرحلة القادمة

مجلس الشورى يطلع الأسبوع القادم على رؤية وزارة الخدمة المدنية وتوجهاتها للمرحلة القادمة

أبرز المواد
“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

أبرز المواد

قرار أممي يدين بالأغلبية القمع في إيران

قرار أممي يدين بالأغلبية القمع في إيران
http://almnatiq.net/?p=811895
المناطق - وكالات

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين القمع وتدهور وضع حقوق الإنسان في إيران خلال جلسة مساء الأربعاء، وبتأييد أغلبية الدول الأعضاء على القرار المقدم من قبل اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في وقت سابق من نوفمبر الماضي.

في التفاصيل، وافقت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 84 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا، بينما امتنعت 66 عن التصويت.

وندد القرار الذي صاغته كندا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبيل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، بقمع المنتقدين والصحفيين والنشطاء والنساء والأقليات.

كما أعرب القرار عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء الاعتقالات التعسفية وظروف السجون والتمييز ضد المرأة واستمرار اضطهاد الأقليات القومية والدينية في البلاد.

وعبّر القرار المؤلف من 6 صفحات عن قلقه بشأن “القيود الشديدة على حرية الفكر والدين والمعتقد”، فضلاً عن “الضغط المتزايد” على الأقليات الدينية.

من احتجاجات إيران

كما استند القرار إلى تقريرين قدمهما جافيد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والذي تحدث فيهما بالتفصيل عن صنوف الانتهاكات.

ودعا القرار إيران إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية واحترام الحريات وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، وتحسين ظروف السجون ، وتوفير العلاج الطبي للسجناء، والإفراج عن جميع المواطنين المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

يذكر أن هذه الإدانة الأممية تأتي في حين شهد المنتصف الثاني من شهر نوفمبر احتجاجات شملت كافة أنحاء إيران وقمعت بعنف دموي من قبل الأمن الإيراني والحرس الثوري خلف 304 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية و أكثر من 1500 قتيل بحسب مصادر المعارضة الإيرانية.

من الاحتجاجات في طهران

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها إن عدد القتلى الذي وثقته حتى الآن أكبر بكثير، بينما تحدثت عن آلاف المعتقلين بمن فيهم أطفال يتعرضون للتعذيب بالمعتقلات السرية.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، قد دعت السلطات الإيرانية إلى فتح “تحقيق مستقل ونزيه” ومحاسبة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين.

إلى ذلك أعربت باشيليت عن قلقها بشأن “التعتيم المستمر حول عدد القتلى والآلاف من المحتجزين واستمرار الاعتقالات في جميع أنحاء إيران”.

روابط ذات صلة

البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله

البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله
مجلس الشورى يطلع الأسبوع القادم على رؤية وزارة الخدمة المدنية وتوجهاتها للمرحلة القادمة

مجلس الشورى يطلع الأسبوع القادم على رؤية وزارة الخدمة المدنية وتوجهاتها للمرحلة القادمة
“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*