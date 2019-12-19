أمير جازان يوجه بإزالة منزلان يشكلان خطرا على ساكنيها وأهالي حي الساحل بمدينة جيزان

جازان - فضة عطيف

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نفذت لجنة المباني الآيلة للسقوط التابعة للإدارة المباني الآيلة للسقوط بإشراف إمارة منطقة جازان و بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ومتابعة الدفاع المدني وشرطة المنطقة وعددا من الجهات المعنية ، إزالة منزلان من المباني الآيلة للسقوط بمدينة جيزان والواقعه على امتداد طريق الملك فهد بحي الساحل.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان عادل بن احمد الزائري إلى أن قرار الإزالة ، يأتي بناء على حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة

جازان ، وسمو نائب أمير منطقة جازان ، بضرورة التعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر الناتج عنها حفاظا علي أرواح ساكني المنزلان وسلامة المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جيزان.

مضيفا بأنه فور صدور توجيه سمو أمير المنطقة جرى تشكيل اللجنة المكونة من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أمر الإزالة وجرى تأمين السكن المناسب والإعاشة لأسرتيهما.