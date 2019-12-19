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“البيئة” تناقش اشتراطات تأهيل الشركات لممارسة أنشطة الكشف عن تسربات المياه في جدة

“البيئة” تناقش اشتراطات تأهيل الشركات لممارسة أنشطة الكشف عن تسربات المياه في جدة
http://almnatiq.net/?p=811914
المناطق - واس

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اشتراطات وخطوات تأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه (كشف التسربات)، وذلك لمنح تصاريح تأهيل المدققين للشركات والمؤسسات، وأخذ مرئيات العموم، بالتعاون مع شركاء العمل والجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في غرفة جدة حول “تأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه (كشف التسربات)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سلسلة من ورش العمل في مختلف المناطق، وبهدف تقديم نبذة عن التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط كشف التسربات.
وقدمت الوزارة، عرضاً حول اشتراطات ومتطلبات التصريح للشركات والمؤسسات، واشتراطات ومتطلبات التصريح للشركات والمؤسسات للموظفين، والتأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه.
يذكر أن المعايير التي وضعتها الوزارة لممارسة نشاط تدقيق المياه والكشف عن التسربات تشمل، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوفر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات أكثر من 60 % من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم، وستنشر قائمة دورية بالشركات والمؤسسات المعتمدة والمصرح لها بممارسة هذا النشاط للجمهور، مع مواصلة تقييم الأداء المستمر.

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