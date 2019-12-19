أمير منطقة جازان يعزي ذوي واسرتي السديري والناشري

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لوكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية سابقاً أ. سلطان بن أحمد السديري في وفاة اخية سعود بن أحمد السديري ، ولمدير إدارة المشايخ والنواب والمعرفين بإمارة جازان حسن بن هاشم ناشري في وفاة والده الشيخ هاشم بن حسن الناشري – رحمهما الله -.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أفراد أسرة وذوي الفقيدين ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم وأفراد أسرتهم الصبر و السلوان .

من جهته أعربت اسرة وذوي الفقيدين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، على مواساته لهم وأفراد أسرتهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .