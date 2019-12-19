احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يعزي ذوي واسرتي السديري والناشري
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8291.93 نقطة
أبرز المواد
 أمير عسير يطالب المشايخ والنواب القيام بدورهم، ويلتقي السجناء الذين انتهت محكومياتهم
منطقة عسير
 “البيئة” تناقش اشتراطات تأهيل الشركات لممارسة أنشطة الكشف عن تسربات المياه في جدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يكرم الشاعرين جاسم الصحيح ومحمد إبراهيم يعقوب
منطقة مكة المكرمة
 أمير جازان يوجه بإزالة منزلان يشكلان خطرا على ساكنيها وأهالي حي الساحل بمدينة جيزان
منطقة جازان
 قرار أممي يدين بالأغلبية القمع في إيران
أبرز المواد
 البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله
أبرز المواد
 مجلس الشورى يطلع الأسبوع القادم على رؤية وزارة الخدمة المدنية وتوجهاتها للمرحلة القادمة
أبرز المواد
 “هدف” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يختتم ملتقاه الثالث للأمن والسلامة المدرسية بمحافظة بقيق
المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان يعزي ذوي واسرتي السديري والناشري

أمير منطقة جازان يعزي ذوي واسرتي السديري والناشري

منطقة جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8291.93 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8291.93 نقطة

أبرز المواد
أمير عسير يطالب المشايخ والنواب القيام بدورهم، ويلتقي السجناء الذين انتهت محكومياتهم

أمير عسير يطالب المشايخ والنواب القيام بدورهم، ويلتقي السجناء الذين انتهت محكومياتهم

منطقة عسير
“البيئة” تناقش اشتراطات تأهيل الشركات لممارسة أنشطة الكشف عن تسربات المياه في جدة

“البيئة” تناقش اشتراطات تأهيل الشركات لممارسة أنشطة الكشف عن تسربات المياه في جدة

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يعزي ذوي واسرتي السديري والناشري

أمير منطقة جازان يعزي ذوي واسرتي السديري والناشري
http://almnatiq.net/?p=811928
جازان - فضة عطيف
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته لوكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية سابقاً أ. سلطان بن أحمد السديري  في وفاة اخية سعود بن أحمد السديري ، ولمدير إدارة المشايخ والنواب والمعرفين بإمارة جازان حسن بن هاشم ناشري في وفاة والده الشيخ هاشم بن حسن الناشري – رحمهما الله -.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أفراد أسرة وذوي الفقيدين ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم وأفراد أسرتهم الصبر و السلوان .

من جهته أعربت اسرة وذوي الفقيدين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، على مواساته لهم وأفراد أسرتهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلاً الله أن يديم عليه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .

روابط ذات صلة

أمير جازان يوجه بإزالة منزلان يشكلان خطرا على ساكنيها وأهالي حي الساحل بمدينة جيزان

أمير جازان يوجه بإزالة منزلان يشكلان خطرا على ساكنيها وأهالي حي الساحل بمدينة جيزان
نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

نائب أمير جازان يتابع تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء
نائب أمير منطقة جازان يوجه بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

نائب أمير منطقة جازان يوجه بمتابعة تداعيات الأمطار والتقلبات الجوية بمحافظة فيفاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*