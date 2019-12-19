أمانة عسير تنهي اعمال 70% من مشروع حديقة مربة الجديدة

المناطق - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير ما يقارب 70% من أعمالها بحديقة مربه الجديدة و التي تم إنشاؤها على الطريق السريع الرابط بين مربه و رجال المع.

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الحديقة ستغذى بالمسطحات الخضراء و اكثر من 72 نخلة و أنواع متعددة من الازهار على مساحة تبلغ 2500 م2 إضافة الى شبكات الري الحديثة .

فيما سيتم تهيئة الحديقة بالجلسات العائلية و منطقة العاب مخصصة للأطفال مختلفة الاشكال ، بجانب توفير دورات المياه و مواقف سيارات مخصصة للزوار ، عوضا عن استخدام أنظمة انارة حديثة للحديقة .

مؤكداً بأن جاهزيتها لاستقبال الزوار ستكون فور الانتهاء من كافة الاعمال في الحديقة ، مبينا بان هذه الحديقة هي امتداد لمشاريع الأمانة الخدمية التي تنفذها بالمنطقة بتوجيهات ودعم من سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .