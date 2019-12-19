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هاتف إرشادي لطلاب عسير خلال الاختبارات

هاتف إرشادي لطلاب عسير خلال الاختبارات

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هاتف إرشادي لطلاب عسير خلال الاختبارات

هاتف إرشادي لطلاب عسير خلال الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=811943
المناطق - أبها

تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم المنطقة ( بنين وبنات ) ، استقبال اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية من خلال ، وحدة الخدمات الإرشادية للبنين بأبها عبر الهاتف ( ٠١٧٢٢٨٧٥٥٠ ) ،ووحدة الخدمات الإرشادية بخميس مشيط ( بنين ) (  0172229433 ) ،ووحدة الخدمات الإرشادية بأحد رفيدة ( بنين ) ( 0508887383 )  ، فيما تتلقى وحدة الخدمات الإرشادية للبنات بأبها استفسارات جميع مدارس البنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة عبر الجوال : ( 0507344546 ) .

 

ويأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الوحدات ، بمشاركة نخبة من مشرفي ومشرفات الخدمات الإرشادية ،والتوجيه والإرشاد ، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية التي تلامس احتياجات الطلاب والطالبات النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات ، وسيستمر استقبال الاستشارات  حتى آخر يوم في الاختبارات .

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