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الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف يستقبل وفداً إعلامياً

الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف يستقبل وفداً إعلامياً
http://almnatiq.net/?p=811954
المناطق - واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم، وفداً إعلامياً من مؤسسات إعلامية مختلفة برئاسة معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين.
واستمع الوفد إلى شرح مفصلّ حول عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري التي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.
وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يألو جهداً في ربط علاقات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة، لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة وتطبيقها على أرض الواقع، لما للإعلام من دور كبير وفعّال في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي هذا السياق، تم عقد جلسة نقاش بعنوان “المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية” قدمها الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.
مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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