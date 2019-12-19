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الفيحاء يفتتح الجولة 12 برباعية في شباك الاتحاد

الفيحاء يفتتح الجولة 12 برباعية في شباك الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=811959

حقق الفيحاء فوزاً على ضيفه الاتحاد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما الخميس في افتتاح الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الفيحاء النتيجة مبكراً عن طريق روني فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك الاتحاد التعادل عن طريق رومارينهو في الدقيقة 24 بتسديدة أرضية.

ومع مطلع الشوط الثاني عاود الفيحاء التقدم عن طريق صامويل أوسو بعدما اخترق دفاعات الاتحاد وسجل هدفاً من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49.

وعزز أصحاب الأرض تقدمهم من ركلة جزاء نفذها فرنانديز في الدقيقة 70 ليسجل ثاني أهدافه في المباراة، قبل أن يختتم الرباعية بتسجيل الهاتريك في الدقيقة 1+90 من رأسية استغل فيها خروج الحارس فواز القرني.

وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده لـ 16 نقطة ليرتقي للمركز التاسع مؤقتاً فيما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

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