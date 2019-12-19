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أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

منطقة الرياض

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

http://almnatiq.net/?p=811965
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم,رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ عمران بن عمران السبيعي وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاستقبال قدم السبيعي شرحاً لسمو أمير المنطقة عن مهام الجمعية من خلال تقديم المساعدة وخدمة المواطن والمقيم في البحث والإنقاذ والتوعية ضد مخاطر الصحراء, إذ بيّن أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ معتمد تحت مظلة الدفاع المدني على مستوى المملكة، ويضم مايزيد عن 1500 عضو متطوع في تخصصات متنوعة من بينهم مايزيد عن 40 طيار شراعي ومسعف، مشيراً إلى أن الفريق باشر مايقارب 9000 بلاغ في صحراء المملكة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة من الدفاع المدني والشرطة وأمن الطرق خلال الفترة الماضية.
كما قدم السبيعي التقرير السنوي عن ما تقدمة الجمعية في خدمة وانقاذ المواطن والمقيم .
من جانبه أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية على الجهود التي يبذلونها وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الجمعية.

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