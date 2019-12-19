إطلاق نار يوقع قتلى قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في موسكو

فتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو، وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.

وذكرت وسائل إعلام روسية مقتل 3 أشخاص أحدهما شرطي.

وتفيد الأنباء، بأن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وقال شاهد عيان: “سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم”.