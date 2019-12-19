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إطلاق نار يوقع قتلى قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في موسكو

إطلاق نار يوقع قتلى قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في موسكو
http://almnatiq.net/?p=811988

فتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو، وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.

وذكرت وسائل إعلام روسية مقتل 3 أشخاص أحدهما شرطي.

وتفيد الأنباء، بأن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وقال شاهد عيان: “سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم”.

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