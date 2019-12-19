مدير الدفاع المدني بتبوك يقلّد المقدم العتيبي رتبته الجديدة

المناطق- تبوك:

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني بمكتبه اليوم المقدم مهندس نمر الحميدي العتيبي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة مقدم متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته عبر المقدم العتيبي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من العطاء.