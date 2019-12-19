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التنمية الأسرية بتبوك تنهي مشروعها التنموي لتمكين المرأة والطفل

التنمية الأسرية بتبوك تنهي مشروعها التنموي لتمكين المرأة والطفل

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التنمية الأسرية بتبوك تنهي مشروعها التنموي لتمكين المرأة والطفل

التنمية الأسرية بتبوك تنهي مشروعها التنموي لتمكين المرأة والطفل
http://almnatiq.net/?p=812008
المناطق- تبوك:

أنهت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك خلال الشهر الماضي وضمن مشروعها التنموي ” تمكين المرأة والطفل “حزمة من البرامج والدورات قدمتها مجموعة من المتطوعات لتثقيف وتوعية المرأة والطفل لتحقيق الاستقرار الأسري والتربوي من خلال تعزيز مفاهيم وقيم أسرية وتربوية للمرأة والطفل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية جمال بن سداد الفاخري أن الجمعية ومن خلال اهتمامها بتطوير برامجها وإشراك العمل التطوعي في أنشطتها المواكبة لرؤية 2030 فقد نفذت خلال الشهر المنصرم 9 مبادرات تنموية بهدف تمكين المرأة والطفل وتثقيف الأسر.
وقال ” لقد إستفاد من هذا المشروع ما يتجاوز الـ 651 أمّا وطفلا وفق أعلى المعايير التي عملت عليها الجمعية لتحقيق الأستقرار الأسري والتربوي بين أوساط الأسر حيث تخللت هذه المبادرات العديد من الورش التدريبية والأركان التعريفية والأستشارات في بيئة مهيئة لعمل 98 متطوعة أسهمن في إنجاح المبادرات الـ 9 التي تمثل أبرزها في مبادرة توعوية تهتم بالطفل الموهوب ومعاً نحو صحة نفسية أفضل والأمن النفسي السيبراني ومبادرة حولين، والملتقى القانوني.
وأضاف ” الفاخري” أن هذه الخدمة الإنسانية تهدف إلى حماية الأسر وغرس الفضائل في نفوس الأبناء وتوعية الأمهات معرباً عن شكره وتقديره للمتطوعات اللآتي ضربن أروع الامثلة في العمل الإجتماعي منوهاً بما تحظى به جمعية التنمية الأسرية بتبوك من دعم سخي ومؤازرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.
وأشار الفاخري في ختام حديثه إلى أن الجمعية تقدم خدماتها بالمنطقة من خلال مسارات عملية قسمت إلى وحدات رئيسة منها وحدة التدريب والبرامج العامة ووحدة الاستشارات الأسرية ووحدة إصلاح ذات البين الأسري، داعياً الراغبين والراغبات الاستفادة من هذه الخدمات أو الاستشارات التواصل مع الجمعية عبر قنواتها الإلكترونية.

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