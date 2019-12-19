التعاون يرتقي للوصافة مؤقتاً بنقاط الوحدة

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حقق التعاون فوزاً على ضيفه الوحدة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما الخميس لحساب الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح نيلدو بيتروليندا النتيجة للتعاون في الدقيقة التاسعة من ركلة حرة مباشرة مرت من الجميع وسكنت الشباك.

وأدرك يوسف نياكاتي التعادل للوحدة في الدقيقة 37 من ضربة رأس، قبل أن يعيد عبدالمجيد السواط التقدم للتعاون مجدداً في الدقيقة 65 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة ارتقى التعاون للوصافة مؤقتاً برصيد 22 نقطة فيما توقف رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الثالث.