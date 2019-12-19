فنون تبوك تستهدف نزيلات سجن المنطقة بدورة تشكيلية

المناطق- تبوك- منى الريس:

أطلقت جمعية الثقافة والفنون بتبوك، ولجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة دورة في الفن التشكيلي تستهدف نزيلات السجون قدمتها المدربة التشكيلية عفاف السراي تضمنت التعريف بالفن التشكيلي ومدارسه المتعددة وإعداد اللوحة التشكيلية والتكوين الفني فيها وأنواع الألوان المستخدمة في الرسم

وأفاد مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد العنزي ان الدورة تأتي في إطار العمل التكاملي بين الجهات الحكومية في تأسيس شراكات وطنية مثمرة تعمل على تعزيز الانتماء الوطني وبناء علاقة عمل مميزة تسهم في الترويح ورسم السعادة على شفاه كل مواطن،

وإثراء النزلاء بالمعلومات الفنية والبحث عن المواهب وتشجيعهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع مشيراً إلى الهدف من هذه المبادرة وهو إدخال الفرح والسرور على قلوب النزلاء واستمرار تواصلهم مع المجتمع الخارجي؛ ما ينعكس على سلوكياتهم إيجاباً وهو ما تسعى إليه هذه المبادرة.