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النصر يعزز صدارته بنقاط العدالة

النصر يعزز صدارته بنقاط العدالة
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المناطق - الرياض

حقق النصر فوزًا على مضيفه العدالة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما الخميس لحساب الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح اللاعب نورالدين امرابط النتيجة للنصر في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 43 ضاعف جوليانو النتيجة بعد تمريرة رائعة من عبدالرزاق حمدالله وضعته منفردًا أمام المرمى ليودع الكرة في الشباك.

واختمم بيتروس الثلاثية في الدقيقة 84 بعد ركلة ركنية نُفذت سريعًا ليسددها اللاعب في الزاوية الضيقة للحارس.

وبتلك النتيجة عزز النصر صدارته برصيد 26 نقطة فيما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

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