جامعة القصيم تطلق «مسابقة الخط العربي» بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية

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أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، «مسابقة الخط العربي» بجوائز تصل إلى 12 الف ريال للموهوبين من طلبة الجامعة في فن الخط العربي، لإتاحة الفرصة أمامهم لعرض إبداعاتهم فـي هـذا الفن المرتبط باللغة العربية لغة القرآن الكريم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، حيث تهدف المسابقة لبث روح التنافـس الشريف، وتشـد مـن عزيمة طلبة الجامعة الموهوبين، وتشجعهم على ترسـيخ القيـم والأخلاق الإيجابية لـدى المجتمع في المملكة العربية السـعودية من خلال النصـوص المقترحة، والتي تسهم في تهذيب السلوك وتقويم النفـس كالنصوص القرآنية والأحاديث والشعر المرتبط بموضوع المسـابقة.

وتشمل المسابقة العديد من أنواع الخط العربي وهي: النسخ، الديواني، الجلي الديواني، الرقعة، كما اشترطت العمادة على المتقدمين أن يكون المتسابق أحد طلاب وطالبات جامعة القصيم، كما يحـق للمتسـابق الاشتراك فـي نوعيـن كحـد أقصـى مـن أنـواع خطـوط المسـابقة، مع الالتزام بالنصوص المقترحة فـي كل نـوع، وعلى المتسابق كتابة العمل وفقا لقواعــد الخط العربي التقليدية، ولا يسـمح للمتسـابق أن يمـزج بيــن أســاليب الكتابة الخطيـة المتعــارف عليهـا فــي لوحـة واحدة، ويتــم اختيــار الأعمال الفائـزة على أسـاس جــودة الكتابـة، ومراعاة سلامتها للقواعـد المتعارف عليها، وملاءمتها للتراكيـب المتجانسـة التي تكشـف عــن مهـارة المتسابق.

كما ينبغي أن تكون الأعمال يدوية ولا يسمح باستخدام الحاسوب أو غيره، وللمتسابق الحرية التامة في وضع التصاميم التي يراها مناسبة، كما يحق للجنة التحكيم أن تمنح الجائزة مناصفة بين الخطاطين إذا رأت ضرورة ذلك، ويحق لها أن تحجب بعض الجوائز إذا رأت ذلك، إضافة إلى حق اللجنة في استدعاء المتسابق للتأكد من مستوى كتابته، وينبغي أن يكون مقاس الورق 60 × 40 سم، ويفضل استخدام الورق “لمقهر”.

كما أكدت العمادة على المتسابقين أنه ينبغـي الاستفادة مـن أداوت الخـط العربـي التقليديـة والأحبار ذات الجـودة بـأي لون مناسـب فـي تنفيـذ اللوحـة، وترسل الأعمال المشاركة مغلفة بشكل أسطواني أو مسطح غير ملصقة أو مطوية، و ترسـل الأعمال المشـاركة على البريد وعلــى المتسـابق أن يقــوم بملء الاستمارة الخاصــة بالمشــاركة من خلال الرابط التالي : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pk2wwoeEzEGIA5AyEEincrFBfv6IeVpBmazmqYcLECNUN1NOTDZKVklNQk40UlhGQVlLRkFVV01FMy4u