أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ١٣ قرار بنقل وتكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز وجاءت القرارات على النحو التالي:
١- تكليف محافظ رماح فهد عبدالله المسعود للعمل محافظًا لمحافظة وادي الدواسر. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
٢- تكليف محافظ ثادق سعد بن محمد بن معمر للعمل محافظًا لمحافظة عفيف. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
٣- تكليف وكيل محافظة الزلفي عبدالرحمن عبدالله الغملاس للعمل محافظًا لمحافظة حريملاء. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
٤- تكليف محافظ الدلم ثامر عبدالله الشتوي للعمل محافظًا لمحافظة السليل. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
٥- تكليف الموظف بالأمارة فهد سلطان بن حميد للعمل محافظًا لمحافظة الدلم. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
٦- تكليف وكيل محافظ شقراء عبدالله بن محمد الشرافاء الدوسري للعمل محافظًا لمحافظة رماح. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
٧- تكليف وكيل محافظ ثادق سلمان عبدالله العجمي بالعمل محافظًا لمحافظة ثادق بالتكليف. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
٨- تكليف رئيس مركز نعجان عبدالله غالب المطيري للعمل وكيلًا لمحافظة حوطة بني تميم.
٩- تكليف الموظف سعود معجب مترك العجالين للعمل وكيلًا لمحافظة الزلفي.
١٠- تكليف وكيل محافظة الدلم خالد عبدالله العجمي للعمل وكيلًا لمحافظة مرات.
١١- تكليف وكيل محافظة مرات صالح سيف الرافع للعمل وكيلًا لمحافظة الدلم.
١٢- تكليف رئيس مركز عشيرة سدير زابن معجب العجمي للعمل رئيسًا لمركز نعجان.
١٣- تكليف الموظف طلال ساري ضيف الله العتيبي بالعمل رئيسًا لمركز عشيرة سدير.
١٤- تكليف رئيس مركز القاعية عزام عبدالرحمن بن مقرن للعمل وكيلًا لمحافظة القويعية بالتكليف.
*١٥- تكليف الموظف بمحافظ بني تميم سعود عبدالله التميمي للعمل وكيلاً لمحافظة الدوادمي. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ*
١٦- تكليف الموظف مسلط ملهي بن ناصر بن سعيدان للعمل وكيلًا لمحافظة شقراء. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
*١٧- تكليف الموظف بمحافظة القويعية شعفان بن محمد بن مسفر القحطاني للعمل رئيسًا لمركز القاعية بمحافظة الدوادمي بالتكليف.*
١٨- تكليف الموظف بمحافظة الدوادمي شباب بن عقال العتيبي للعمل رئيسًا النويعمة بمحافظة وادي الدواسر. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ
*١٩- تكليف الموظف بمحافظة المجمعة علي الربع ابورميه للعمل رئيسًا لمركز تبراك والجله بالتكليف.*
٢٠- إنهاء تكليف رئيس مركز تبراك والجله عبدالعزيز حمد الدعيج واعادته لعمله السابق رئيسًا لمركز الحريّق بالوشم بمحافظة شقراء
٢١- إنهاء تكليف رئيس مركز الحريّق بالوشم بمحافظة شقراء وإعادته لعمله السابق بشعبة الاخوياء.
أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ١٣ قرار بنقل وتكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز وجاءت القرارات على النحو التالي:
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