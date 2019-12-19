أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز

المناطق - الرياض

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ١٣ قرار بنقل وتكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز وجاءت القرارات على النحو التالي:

١- تكليف محافظ رماح فهد عبدالله المسعود للعمل محافظًا لمحافظة وادي الدواسر. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

٢- تكليف محافظ ثادق سعد بن محمد بن معمر للعمل محافظًا لمحافظة عفيف. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

٣- تكليف وكيل محافظة الزلفي عبدالرحمن عبدالله الغملاس للعمل محافظًا لمحافظة حريملاء. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

٤- تكليف محافظ الدلم ثامر عبدالله الشتوي للعمل محافظًا لمحافظة السليل. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

٥- تكليف الموظف بالأمارة فهد سلطان بن حميد للعمل محافظًا لمحافظة الدلم. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

٦- تكليف وكيل محافظ شقراء عبدالله بن محمد الشرافاء الدوسري للعمل محافظًا لمحافظة رماح. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

٧- تكليف وكيل محافظ ثادق سلمان عبدالله العجمي بالعمل محافظًا لمحافظة ثادق بالتكليف. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

٨- تكليف رئيس مركز نعجان عبدالله غالب المطيري للعمل وكيلًا لمحافظة حوطة بني تميم.

٩- تكليف الموظف سعود معجب مترك العجالين للعمل وكيلًا لمحافظة الزلفي.

١٠- تكليف وكيل محافظة الدلم خالد عبدالله العجمي للعمل وكيلًا لمحافظة مرات.

١١- تكليف وكيل محافظة مرات صالح سيف الرافع للعمل وكيلًا لمحافظة الدلم.

١٢- تكليف رئيس مركز عشيرة سدير زابن معجب العجمي للعمل رئيسًا لمركز نعجان.

١٣- تكليف الموظف طلال ساري ضيف الله العتيبي بالعمل رئيسًا لمركز عشيرة سدير.

١٤- تكليف رئيس مركز القاعية عزام عبدالرحمن بن مقرن للعمل وكيلًا لمحافظة القويعية بالتكليف.

*١٥- تكليف الموظف بمحافظ بني تميم سعود عبدالله التميمي للعمل وكيلاً لمحافظة الدوادمي. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ*

١٦- تكليف الموظف مسلط ملهي بن ناصر بن سعيدان للعمل وكيلًا لمحافظة شقراء. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

*١٧- تكليف الموظف بمحافظة القويعية شعفان بن محمد بن مسفر القحطاني للعمل رئيسًا لمركز القاعية بمحافظة الدوادمي بالتكليف.*

١٨- تكليف الموظف بمحافظة الدوادمي شباب بن عقال العتيبي للعمل رئيسًا النويعمة بمحافظة وادي الدواسر. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ

*١٩- تكليف الموظف بمحافظة المجمعة علي الربع ابورميه للعمل رئيسًا لمركز تبراك والجله بالتكليف.*

٢٠- إنهاء تكليف رئيس مركز تبراك والجله عبدالعزيز حمد الدعيج واعادته لعمله السابق رئيسًا لمركز الحريّق بالوشم بمحافظة شقراء

٢١- إنهاء تكليف رئيس مركز الحريّق بالوشم بمحافظة شقراء وإعادته لعمله السابق بشعبة الاخوياء.