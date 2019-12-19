احدث الأخبار

“تويوتا” تكشف النقاب عن “الروبوت الجرّاح”
أبرز المواد
 أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز
منطقة الرياض
 بأمر قضائي.. تعويض من تسقط عليه قهوة في الطائرة
أبرز المواد
 بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة بريطانية إلى شرم الشيخ
أبرز المواد
 واشنطن تعاقب إيران وتحثها على احترام حقوق الإنسان
أبرز المواد
 جامعة القصيم تطلق «مسابقة الخط العربي» بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية
منطقة القصيم
 النصر يعزز صدارته بنقاط العدالة
أبرز المواد
 فنون تبوك تستهدف نزيلات سجن المنطقة بدورة تشكيلية
منطقة تبوك
 التعاون يرتقي للوصافة مؤقتاً بنقاط الوحدة
أبرز المواد
 التنمية الأسرية بتبوك تنهي مشروعها التنموي لتمكين المرأة والطفل
منطقة تبوك
 الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى مصر: القضية الفلسطينية ستظل قضية المملكة الأولى كما هي قضية العرب والمسلمين
أبرز المواد
“تويوتا” تكشف النقاب عن “الروبوت الجرّاح”

“تويوتا” تكشف النقاب عن “الروبوت الجرّاح”

أبرز المواد
أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز

أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز

منطقة الرياض
بأمر قضائي.. تعويض من تسقط عليه قهوة في الطائرة

بأمر قضائي.. تعويض من تسقط عليه قهوة في الطائرة

أبرز المواد
بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة بريطانية إلى شرم الشيخ

بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة بريطانية إلى شرم الشيخ

أبرز المواد

“تويوتا” تكشف النقاب عن “الروبوت الجرّاح”

“تويوتا” تكشف النقاب عن “الروبوت الجرّاح”
http://almnatiq.net/?p=812042
المناطق - وكالات

كشفت شركة تويوتا موتور النقاب عن نسخة مطورة من الروبوت “تي – إتش آر 3” ذي الشكل البشري، والذي يمكن استخدامه مستقبلا لإجراء عملية جراحية في مكان بعيد لا يمكن للطبيب السفر إليه.

الروبوت، الذي يتحكم فيه عن بعد شخص يرتدي سماعة رأس وأسلاك موصلة على ذراعيه ويديه، أصبحت حركة أصابعه أسرع وأكثر سلاسة الآن، حيث أن جهاز التحكم أخف وأسهل في الاستخدام.

ويسمح الروبوت الجديد للأشخاص بالشعور بأنهم يشاركون في فعاليات لا يمكنهم حضورها بالفعل.

وفي عرض جرى مؤخرا في طوكيو، قام شخص يرتدي سماعة رأس وأسلاك بجعل الروبوت يتحرك بنفس الطريقة التي كان يتحرك بها أو يلوح بها أو يقوم بحركات تشبه الرقص.

وقال توموهيسا موريديرا، المهندس في تويوتا، إنه يمكن التحكم في الروبوتات ذات الشكل البشري بديهيا، لأن كل شخص يقوم بتشغيله يتحرك بشكل طبيعي.

وأضاف موريديرا أن التحدي لا يزال يكمن في تأمين اتصالات موثوقة وسريعة، بحيث يتم نقل الإشارات بدقة من الإنسان إلى الروبوت، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

روابط ذات صلة

بأمر قضائي.. تعويض من تسقط عليه قهوة في الطائرة

بأمر قضائي.. تعويض من تسقط عليه قهوة في الطائرة
بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة بريطانية إلى شرم الشيخ

بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة بريطانية إلى شرم الشيخ
واشنطن تعاقب إيران وتحثها على احترام حقوق الإنسان

واشنطن تعاقب إيران وتحثها على احترام حقوق الإنسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*