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الأخضر في المركز 67 عالميا والسادس عربيا في ترتيب الفيفا

الأخضر في المركز 67 عالميا والسادس عربيا في ترتيب الفيفا
http://almnatiq.net/?p=812052
المناطق - واس

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز 67 ، والسادس عربيا في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر اليوم .
وحافظ منتخب بلجيكا للعام الثاني على التوالي على صدارة بتقدمه على نظيريه الفرنسي والبرازيلي على التوالي.
وأنهى منتخب بلجيكا المتوج ببرونزية مونديال روسيا 2018 عام 2019 في صدارة الترتيب ، وثانيا فرنسا بطلة العالم وثالثا للبرازيل التي توجت هذا العام بلقب كوبا أميركا على أرضها ، وإنجلترا رابعا ، وخامسا الاوروجواي ، وكرواتيا سادسا ، وفي المركز السابع البرتغال ، والثامن إسبانيا ، والتاسع الأرجنتين والعاشر كولومبيا .
وواصل المنتخب الإيطالي غيابه عن نادي العشرة الأوائل، لكنه تقدم من المركز الثامن عشر الذي أنهى به عام 2018، إلى المركز الثالث عشر.
وعلى صعيد المنتخبات العربية، حافظ المنتخب التونسي على الصدارة في المركز 27 تلاه الجزائري (35) ثم المغربي (43) ومن بعده المصري (51) ، والعراق بالمركز (70) ، والإمارات (71) ، وسوريا (79) .

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