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بلدية الجبيل تسحب أكثر من 225 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

بلدية الجبيل تسحب أكثر من 225 ألف متر مكعب من مياه الأمطار
http://almnatiq.net/?p=812061
المناطق - منال الدوسري

قامت بلدية محافظة الجبيل بتصريف أكثر من 225,450متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها من يوم السبت الموافق 17/4/1441هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق 21/4/1441هـ والتي تم تصريفها عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية نفذت خطتها التي وضعتها مسبقا لاستقبال موسم الأمطار وذلك فور هطول الأمطار خلال الفترة من يوم السبت الموافق 17/4/1441هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق 21/4/1441هـ حيث قامت الفرق الميدانية بتصريف المياه من عدة مواقع عبر قنوات تصريف مياه الأمطار والمعدات والصهاريج في الشوارع والأحياء المحافظة .

وبين المهندس نايف الدويش بأنه تم تشغيل محطة تصريف مياه الأمطار، حيث عملت المحطة بكامل طاقتها الاستيعابية، حيث تم تصريف أكثر من 225,450 متر مكعب من مياه الأمطار عبر محطة تصريف مياه الأمطار، والمعدات والصهاريج، وذلك حسب الخطة المعدة المسبقة للطوارئ في مثل هذه الحالات فيما بلغت كمية مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة والتي تقدر بمعدل ما بين ( 60/59 ملم ) وذلك يومي السبت و الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين وهي أكبر كمية أمطار هطلت على المنطقة الشرقية.

وقال ” نايف الدويش ” بأن البلدية استقبلت أكثر من 22 بلاغا تم التعامل معها بشكل فوري، كما أن البلدية ستقوم برش جميع المستنقعات الناتجة من الأمطار وذلك لتفادي انتشار الحشرات” مبينا أن بلدية الجبيل في تواصل وتنسيق دائم مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعرفة أحوال الطقس، إضافة إلى وجود تنسيق مستمر مع جميع الجهات المختصة.

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