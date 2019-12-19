محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب أول حنيشي

المناطق - فضة عطيف

أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجمع غفير من الأهالي بجامع قرية الحقاوية التابعة لمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول ربيع بن أحمد عبدالله حنيشي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ صبيا ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

حضر الصلاة رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي وعددا من المسؤولين والمشايخ والأهالي .