صحة الجوف تنفذ برنامج إدارة المشاريع الأحترافية PMP

المناطق - الجوف

نفذت صحة الجوف ممثلة بالشؤون الاكاديمية والتدريب ، برنامج “إدارة المشاريع الأحترافية PMP” بالتعاون مع الوكالة المساعدة للتمكين والذي يتم تنظيمه لأول مره على مستوى مديريات الشؤون الصحية بالمملكة مستهدفاً القيادات بصحة الجوف من رجال ونساء.

ويهدف البرنامج إلى أكتساب المعرفة والمهارات الأساسية الخاصة بعلم إدارة المشاريع الاحترافية والتعرف على التخطيط الاستراتيجية وأهميته وعلاقته بالمبادرات والبرامج.

كما أحتوى البرنامج التدريبي على العديد من المهارات والأدوات التي تساعد الموظف على التميز والتطور الوظيفي وتحقيق نتائج فردية مذهلة للعام القادم بإذن الله.