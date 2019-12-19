احدث الأخبار

قيادات تعليم الشرقية تشارك بورشة تطبيق “مدرستي”
المنطقة الشرقية
 مقتل عنصر أمن روسي بإطلاق نار في موسكو
أبرز المواد
 لمدة ثلاثة أيام.. مستشفى الدلم يدشن عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي
منطقة الرياض
 صحة الجوف تنفذ برنامج إدارة المشاريع الأحترافية PMP
منطقة الجوف
 محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب أول حنيشي
منطقة جازان
 بلدية الجبيل تسحب أكثر من 225 ألف متر مكعب من مياه الأمطار
المنطقة الشرقية
 خماسية ضمك ترجح كفة الوصافة للأهلي
أبرز المواد
 الأخضر في المركز 67 عالميا والسادس عربيا في ترتيب الفيفا
أبرز المواد
 مجلس جامعة الدول العربية يدين ويرفض قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس
أبرز المواد
 شراكة سعودية – فرنسية لتصميم وتصنيع ألواح متطورة للطاقة الشمسية باستثمار يبلغ ٢٠٠ مليون ريال
أبرز المواد
 “تويوتا” تكشف النقاب عن “الروبوت الجرّاح”
أبرز المواد
 أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز
منطقة الرياض
قيادات تعليم الشرقية تشارك بورشة تطبيق “مدرستي”

قيادات تعليم الشرقية تشارك بورشة تطبيق “مدرستي”

المنطقة الشرقية
مقتل عنصر أمن روسي بإطلاق نار في موسكو

مقتل عنصر أمن روسي بإطلاق نار في موسكو

أبرز المواد
لمدة ثلاثة أيام.. مستشفى الدلم يدشن عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي

لمدة ثلاثة أيام.. مستشفى الدلم يدشن عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي

منطقة الرياض
صحة الجوف تنفذ برنامج إدارة المشاريع الأحترافية PMP

صحة الجوف تنفذ برنامج إدارة المشاريع الأحترافية PMP

منطقة الجوف

قيادات تعليم الشرقية تشارك بورشة تطبيق “مدرستي”

قيادات تعليم الشرقية تشارك بورشة تطبيق “مدرستي”
http://almnatiq.net/?p=812079
أكد مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة بالمنطقة الشرقية سعيد الزهراني، على سعي وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، وبمتابعة من قبل معالي النائب ومعالي المساعد، للمضي قدما تجاه مواكبة التطوير المستمر لخارطة المنظومة التعليمية وخير شاهد على ذلك اسناد العديد من الأعمال لشركاء الوزارة من الشركات المتخصصة في عدة مجالات حيوية ومنها النقل المدرسي، وأعمال صيانة ونظافة المباني المدرسية، وأضاف يأتي كل ذلك لتخفيف الأعباء على القيادة التعليمية للتفرغ للعمل على تجويد ودفع عجلة البرامج التعليمية التي تتبناها وزارة التعليم تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتبارها أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.
    جاء ذلك خلال مشاركته صباح اليوم الخميس نيابتاً عن مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بافتتاح فعاليات ورشة العمل الخاصة بشرح تطبيق “مدرستي” التي نظمتها شركة تطوير للمباني  TBC  الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، بحضور المستشار التعليمي والإداري بتعليم المنطقة فهد الغفيلي، والمشرف العام بشركة تطوير للمباني  على مشاريع المنطقة الشرقية المهندس ماجد العوجان، والمهندس عادل الرويشدي المدير التنفيذي بالشركة لإدارة المرافق، والمهندس أسامة السليم، وسط مشاركة مديري ومديرات مكاتب التعليم بتعليم المنطقة وعدد من مديري الإدارات، إلى جانب ممثلين عن شركة المجال للنظافة .
    وفي الأثناء شهدت الورشة تقديم فريق عمل تطبيق “مدرستي” عرضاً مرئياً تضمن شرحاً وافياً عن التطبيق، وآليات استخدامه من قبل قياديي المدارس ومنسوبيها المكلفين بالتواصل مع شركة TBC من خلال التطبيق الذي يسمح برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، من خلال منصة واحدة، لتسهيل القيام بالطلبات ومتابعتها، بين قائد المدرسة والمقاول المسؤول عن حل مشكلة نظافة المرفق التعليمي، حيث يتميز التطبيق بإتاحته إرسال الطلب للجهة المعنية بنظافة المرفق في أقل وقت ممكن، وبوضوح وسهولة من خلال تسجيل قائد وقائد المدرسة الدخول عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار طلب جديد،ثم اختيار المشكلة ووصفها، وإرفاق صورة لعرض المشكلة للمستقبل إن أراد، مع النقر على خيار (التالي) لاختيار المبنى الذي يوجد بها المشكلة، ثم اختيار المكان مع ملء بيانات التواصل التابعة له، وأخيرًا إرسال الطلب لتلقي الخدمة.
   وفي الختام استعرض المهندس خلدون، أبرز النشاطات والخدمات التي تقدمها شركة المجال خصوصاً فيما يخص خدمات النظافة التي ستقدم للمباني المدرسية.
    جدير ذكره تم اعتماد المرحلة الأولية للإستفادة من تطبيق “مدرستي” لتشمل خدمات تقديم النظافة للمدارس التابعة لمكاتب التعليم في كل من الدمام والخبر والظهران والقطيف بقطاعيها البنين والبنات، على أن تشمل بقية المكاتب في المرحلة الثانية القريبة القادمة.

روابط ذات صلة

بلدية الجبيل تسحب أكثر من 225 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

بلدية الجبيل تسحب أكثر من 225 ألف متر مكعب من مياه الأمطار
غرفة الشرقية توقع مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

غرفة الشرقية توقع مذكرة شراكة مجتمعية مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية
تعليم الشرقية يختتم ملتقاه الثالث للأمن والسلامة المدرسية بمحافظة بقيق

تعليم الشرقية يختتم ملتقاه الثالث للأمن والسلامة المدرسية بمحافظة بقيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*