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المالكي : الإتفاق جاهز للرائد برغبة الظفر بالنقاط الثلاث

المالكي : الإتفاق جاهز للرائد برغبة الظفر بالنقاط الثلاث

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المالكي : الإتفاق جاهز للرائد برغبة الظفر بالنقاط الثلاث

المالكي : الإتفاق جاهز للرائد برغبة الظفر بالنقاط الثلاث
http://almnatiq.net/?p=812086
المناطق _ الدمام
أكد مساعد المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على أن فريقه عاقد العزم في مواجهة الرائد للظفر بالنقاط الثلاث وتعزيز التقدم في سلم الترتيب.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساعد المدرب أحمد المالكي إلى جانب المدافع عبد الله الخطيب مساء اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات بنادي الاتفاق للحديث عن مواجهة فريق الإتفاق مع مضيفه فريق الرائد ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المالكي  في بداية حديثه: “جاهزين لمباراة الرائد ونعي تماما بأنه يمتلك عناصر متميزة ويسير بنتائج متصاعدة، فضلاً على أنه يتمتع باللعب على أرضه وبين جماهيره، إلا أننا عاقدين العزم على تحقيق نتيجة إيجابية بحول الله تعالى”. وأضاف :” سنواصل عملنا بتعزيز الإيجابيات فمن الجولة الـ9 حتى الـ11 وتخللها مباراتين في كأس الملك حققنا سلسلة نتائج إيجابية بإستثناء الخسارة من الاتحاد حيث كسبنا 4 مباريات وتعادلنا في مباراة”.
وأعرب المالكي عن فخره بجميع لاعبي الاتفاق حيث لم يستشعروا كجهاز فني بتأثر من الغيابات لما يملكه اللاعبين من إمكانيات كبيرة.
في حين قال عبد الله الخطيب :” مباراة الرائد مهمة ولدينا الرغبة الكبيرة لتحقيق الانتصار لنعزز الفوز الذي حققناه على الفتح الأسبوع الماضي وبالتالي التقدم في سلم الترتيب.”
وأضاف :”بذلنا مع الجهاز الفني عمل كبير طوال الأسبوع ونحن على استعداد جيد للمباراة والله يوفقنا لتحقيق النقاط الثلاث” .
ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس لمواجهة الرائد وذلك عصر اليوم الخميس على الملعب الرديف لاستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي  قد تركز على الجانب الفني والذي اشتمل بعد الإحماء على بعض التمارين اللياقية، ثم طبق لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية واختتم بمناورة من لمستين وذلك على ثلث الملعب.
وفي سياق متصل فإنه من المقرر إجراء الفريق الاتفاقي حصته التدريبية الأخيرة صباح يوم غدٍ الجمعة على الملعب الرديف لاستاد الأمير محمد بن فهد قبل المغادرة إلى المطار نحو القصيم لمواجهة المستضيف فريق الرائد عند الساعة 3:20 من عصر يوم السبت على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز ببريدة.

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