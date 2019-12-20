احدث الأخبار

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
أبرز المواد
 نادي الإبل يقدم 5 جوائز قيمة للجمهور في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب مع إمكانيات الحوثيين
أبرز المواد
 أكاديمية محمد بن نايف بجدة تختتم دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود
منطقة مكة المكرمة
 المالكي : الإتفاق جاهز للرائد برغبة الظفر بالنقاط الثلاث
الرياضة
 قيادات تعليم الشرقية تشارك بورشة تطبيق “مدرستي”
المنطقة الشرقية
 مقتل عنصر أمن روسي بإطلاق نار في موسكو
أبرز المواد
 لمدة ثلاثة أيام.. مستشفى الدلم يدشن عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي
منطقة الرياض
 صحة الجوف تنفذ برنامج إدارة المشاريع الأحترافية PMP
منطقة الجوف
 محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب أول حنيشي
منطقة جازان
 بلدية الجبيل تسحب أكثر من 225 ألف متر مكعب من مياه الأمطار
المنطقة الشرقية
 خماسية ضمك ترجح كفة الوصافة للأهلي
أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

أبرز المواد
نادي الإبل يقدم 5 جوائز قيمة للجمهور في مهرجان الملك عبدالعزيز

نادي الإبل يقدم 5 جوائز قيمة للجمهور في مهرجان الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
الأمم المتحدة: نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب مع إمكانيات الحوثيين

الأمم المتحدة: نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب مع إمكانيات الحوثيين

أبرز المواد
أكاديمية محمد بن نايف بجدة تختتم دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود

أكاديمية محمد بن نايف بجدة تختتم دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود

منطقة مكة المكرمة

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك يوم الثلاثاء. تصوير: بريندان مكدرميد - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=812105
المناطق _ وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة تداول اليوم، مسجلةً مستويات قياسية مرتفعة جديدة، مع قول وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه أوائل يناير.
وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 136.59 نقطة، ما نسبته 0.48 في المئة، ليصل إلى مستوى 28375.87 نقطة، فيما صعد مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 0.44 في المئة، ما يعادل 14.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3205.27 نقطة.
وزاد مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 59.48 نقطة، ما نسبته 0.67 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8887.22 نقطة.

روابط ذات صلة

نادي الإبل يقدم 5 جوائز قيمة للجمهور في مهرجان الملك عبدالعزيز

نادي الإبل يقدم 5 جوائز قيمة للجمهور في مهرجان الملك عبدالعزيز
الأمم المتحدة: نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب مع إمكانيات الحوثيين

الأمم المتحدة: نوع الأسلحة في اعتداءات أرامكو لا تتناسب مع إمكانيات الحوثيين
مقتل عنصر أمن روسي بإطلاق نار في موسكو

مقتل عنصر أمن روسي بإطلاق نار في موسكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*