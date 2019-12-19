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الهلال الأحمر بالجوف يدرب منسوبيه على برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف

الهلال الأحمر بالجوف يدرب منسوبيه على برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف

منطقة الجوف

الهلال الأحمر بالجوف يدرب منسوبيه على برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف

الهلال الأحمر بالجوف يدرب منسوبيه على برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف
http://almnatiq.net/?p=812111
الجوف _ محمد الحسن

عقدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التدريب برنامج قيادة مركبات الإسعاف الوقائية EVOS لعدد من منسوبي الهيئة بمنطقة الجوف .
وتأتي هذه الدورة والتي استمرت على مدى يومين بشقيها النظري والعملي على الإطلاع على الطرق الآمنة لقيادة مركبة الإسعاف وفق معايير القيادة العالمية أثناء تلقي البلاغات ومن ثم نقلها لأقرب منشأة صحية .
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تقام للممارسين الصحين العاملين بالميدان لرفع كفائتهم القيادية وذلك بناء على توجيه معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم وبكل مدن المملكة .

 

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