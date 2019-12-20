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أسعار النفط تبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

أسعار النفط تبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر
http://almnatiq.net/?p=812117
المناطق _ واشنطن

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم، مدعومة بأنباء عن تراجع مخزونات الخام الأمريكية واستمرار انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 66.54 دولارًا للبرميل، مواصلة مكاسبها لليوم السادس على التوالي.
وصعد سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 29 سنتًا ليغلق عند سعر 61.22 دولارًا للبرميل.

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