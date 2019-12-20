بدر بن سلطان يطلع على آخر تطورات مطار جدة الجديد

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رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعا بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور جرى خلاله استعراض آخر التطورات في مطار المؤسس الجديد صالة رقم ۱ والتي ستشهد نهاية ديسمبر الحالي إنتقال 7 وجهات محلية ودولية إضافية، فيما سيتم إضافة 27 وجهة نهاية يناير 2020 محلية ودولية من بينها محطة الرياض.

وبحسب العرض فإن الخطة المستقبلية للتشغيل تتمحور في زيادة 13 محطة دولية

منتصف شهر يناير عام ۲۰۲۰ ، وفي نهاية الشهر ذاته سوف تتم إضافة ۲۷ محطة محلية ودولية ليصبح بذلك إجمالي المحطات ۸۲ وجهة ، وسيعمل المطار بطاقته التشغيلية الكاملة بمشيئة الله قبل نهاية رمضان المقبل إذ سيبلغ عدد الرحلات في الأسبوع 4900 رحلة تقل 654 ألف مسافر تقريباً وأبان العرض أن عدد الرحلات في صالة رقم 1 بلغ منذ نهاية شهر مايو 2018وحتى نهاية نوفمبر 2019 أكثر من 30 ألف رحلة وتم إنهاء إجراءات ما يزيد على مليوني ونصف مليون مسافر .