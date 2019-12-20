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استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

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استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=812128
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها وسماء غائمة جزئيا على جنوب غرب المملكة ولايستبعد تكون الضباب على شرق ووسط والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

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