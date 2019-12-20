الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو

الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو

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الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو

الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو
http://almnatiq.net/?p=812131
المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤون هونج كونج وماكاو.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة في كلمة ألقاها في منطقة مكاو الإدارية التابعة للصين إن شؤون هونج كونج وماكاو هي شؤون داخلية بالصين والشعب الصيني لديه القدرة على تنفيذ مبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن شي يحث ماكاو على تسريع التعاون مع مدينة زوهاي المجاورة وتعزيز تنمية منطقة هينجكون.

وذكر شي إنه يجب على ماكاو تعزيز البنية التحتية، مضيفا ان ماكاو تلعب دورًا فريدًا في تنفيذ مبدأ “دولة واحدة، ونظامان”.

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