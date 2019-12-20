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شاهد.. تصنيف جديد للهلال عالميا بعد مشاركته في كأس العالم للأندية

شاهد.. تصنيف جديد للهلال عالميا بعد مشاركته في كأس العالم للأندية
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المناطق_الرياض

تصدر نادي الهلال تصنيف الأندية العربية، وذلك وفقًا لموقع “club world ranking” المهتم بالتصنيفات الشهرية لجميع أندية العالم.
واحتل نادي الهلال المركز السادس عشر عالميًا، والأول عربيًا في تصنيف الأندية وذلك مع بداية شهر ديسمبر الجاري . حسب الموقع العالمي “club world ranking”.
وتواجد الهلال في المركز الـ 16برصيد 9829 نقطة، كأفضل فريق عربي في هذا التصنيف، متقدمًا على أندية عالمية؛ مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأياكس أمستردام الهولندي.

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