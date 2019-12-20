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الجيش الليبي يستهدف مواقع عسكرية استخدمت لتخزين الأسلحة التركية

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الجيش الليبي يستهدف مواقع عسكرية استخدمت لتخزين الأسلحة التركية

الجيش الليبي يستهدف مواقع عسكرية استخدمت لتخزين الأسلحة التركية
http://almnatiq.net/?p=812141
المناطق_الرياض

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن مقاتلات الجيش الوطنياستهدفت مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية الأسلحة التركية

وأضاف البيان الصادر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن استهداف مصراتة سوف يتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارًا وليلاً إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصي تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد

وقال المسماري إنه في حال ما تمت تلك الانسحابات فأن السلاح الجو العربي الليبي يعلن إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها

وأضاف أن المحاولات اليائسة التي يقوم بها فائز السراج المغلوب على أمره في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا وعلنياً من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة

وأشار في البيان إلى أنه حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استمرارها في حماية سيادة وأمن ليبيا من التدخل التركي ورداً علي إعلان حكومة الوفاق المزعوم طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا ، نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبي الليلة عملية استهداف نوعية بعدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراته تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات حكومة الوفاق المزعوم التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا

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