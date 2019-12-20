وفاة رجلي إطفاء أثناء مكافحة حرائق غابات سيدني

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قالت السلطات الاسترالية اليوم الجمعة إن متطوعين أستراليين اثنين في فرق الإطفاء لقيا حتفهما أثناء مكافحة حرائق الغابات التي تستعر حول مدينة سيدني، فيما دفع رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى قطع عطلته في هاواي.

وتواجه أستراليا حرائق غابات تمتد عبر مساحات كبيرة من ساحلها الشرقي منذ أسابيع وتسببت في وفاة ثمانية أشخاص وتدمير أكثر من 700 منزل فضلا عن احتراق قرابة ثلاثة ملايين فدان من الغابات.

وقالت الشرطة إنه بينما طوقت الحرائق سيدني، أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان، اصطدمت شاحنة إطفاء بشجرة وانقلبت إلى الجنوب مباشرة من المدينة مما أسفر عن مقتل السائق وراكب آخر. وأصيب ثلاثة ركاب آخرين بجروح.

وحرائق الغابات شائعة في أستراليا خلال الصيف الذي يتسم بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة، لكن شدة الحرائق وحدوثها مبكرا في الشهر الماضي خلال الربيع أمر غير مسبوق.