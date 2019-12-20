أمريكية تكشف عن طريقة مضمونة للتخلص نهائيا من الأكزيما !

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عانت جنيفر بيرس من الأكزيما بعدما أنجبت طفلها الأول قبل أربع سنوات، حيث أصبحت بشرتها حمراء الأمر الذي جعلها غير قادرة على مواجهة الناس.

وبحسب “الديلي ميل”، قالت “بيرس”، البالغة ٣٦ عاما، إن طبيبها نصحها بأن تصبح نباتية والتخلص من بعض الأطعمة وكان ذلك في فبراير ٢٠١٧ وحين فعلت ذلك شفيت تماما بعد عامين.

وأوضحت أنها كانت محرجة جدا من مغادرة منزلها لأن وجهها كان شديد الاحمرار عندما أنجبت “بيكسلي”، ٤ سنوات، مؤكدة أن الأدوية والمنشطات هي التي فعلت ذلك في وجهها.

عانت “بيرس”، والتي تعيش في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية من تقشر الجلد وحكة شديدة حتى تساقط شعرها، مشيرة إلى أن الطبيب نصحها بالابتعاد عن تناول البيض والجبن والألبان تحديدا.

وأضافت أنه نصحها أيضا بعدم الاستحمام وعدم تعريض الوجه لأي مياه لأن ذلك سيحفز الخلايا ويجعلها قادرة على إفراز مواد معينة تعمل على ترطيب البشرة وبالتالي الشفاء من الأكزيما وهو ما حدث بالفعل.