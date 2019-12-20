بعد إغلاق سعره عند 35.50 ريال .. الكشف عن 3 أسباب وراء تراجع سهم أرامكو!

بعد إغلاق سعره عند 35.50 ريال .. الكشف عن 3 أسباب وراء تراجع سهم أرامكو!

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بعد إغلاق سعره عند 35.50 ريال .. الكشف عن 3 أسباب وراء تراجع سهم أرامكو!

بعد إغلاق سعره عند 35.50 ريال .. الكشف عن 3 أسباب وراء تراجع سهم أرامكو!
http://almnatiq.net/?p=812164
المناطق_وكالات

كشف ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار عن 3 عوامل رئيسية وراء تراجع سهم أرامكو.
وحسب “العربية .نت” أوضح السعيد أن تداولات سهم أرامكو بدأت بإقبال شديد وطلبات واضحة رفعت السهم لمستويات تجاوزت 38.5 إلى 38.70 في الحد الأعلى لثاني يوم من الإدراج لذلك بدأ السهم بالتراجع .
وأشار إلى وجود 3 عوامل رئيسية لتراجع السهم هي ” وجود مكتتبين بدأوا بممارسة حقهم في البيع، ثانيا هناك تغير في آلية احتساب دخول سهم أرامكو ودخول للمؤشرات الناشئة وهو ما أثر على حجم التداول أو عمليات التداول التي حصلت قبل أمس وثالثا الأذهان مرتبطة بالتقييم عند 2 تريليون دولار”.
وتابع “أن تغير طرق احتساب الام اس سي أي للأسهم الحرة التي احتسبت من وزن أرامكو الآن في الانضمام الذي حصل له أثر على عمليات البيوع.
وأضاف: السهم يحتاج بعض الوقت للاستقرار تحت نطاق سعري يتفق عليه المشترون والبائعون والمتداولون داخل السوق وتظهر الأرقام والنتائج والتوزيعات بمقدرة السهم على إعطاء توزيعات حتى أعلى من السقف الذي حدده مجلس الإدارة والمساهم البائع عندما أعلن عن 75 مليارات دولار كتوزيعات ثابتة بمقدار ريال و40 هللة للسهم.
والجديزر بالذكر أن سهم أرامكو أغلق أمس الخميس عند 35.50 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ 88 مليون سهم وبقيمة 3.2 مليار ريال.

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